Ein Kontakt für sechs Dorfgemeinschaftshäuser

Verwaltung hat für Saal-Anmietung eine gemeinsame E-Mail-Adresse eingerichtet

Langenhagen. Ab sofort gibt es einen Kontakt für die Anmietung eines Saals in einem von sechs Dorfgemeinschaftshäusern (DGH): Wer einen Saal im DGH Godshorn, der Remise in Engelbostel, im Zelleriehaus oder Niét Hus in Kaltenweide, im DGH Schulenburg oder Brinker Park buchen möchte, kann die Anfrage per E-Mail an Vermietung.DGH@langenhagen.de senden oder die Telefonnummer (0511) 73 07 92 82 anrufen.Die Aufgabe, welche bisher den verschiedenen Verwaltungsstellen zugeordnet war, ist in die Abteilung „Gebäudeverwaltung“ gewechselt. Die Änderung hat für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Vorteile, dass sie fortan abseits der Öffnungszeiten der jeweiligen Verwaltungsstellen und auch während der Schließzeiten etwa während der Sommerferien, ihre Anmietungswünsche einem Kontakt mitteilen können. Da dieser den Überblick hat, welches DGH an welchen Tagen frei oder bereits belegt ist, ist zudem kein mehrfaches Abfragen mehr nötig.Ansprechpartner für die DGH in der Gebäudeverwaltung ist Steffen Achilles. Er sowie seine Vertretungen etwa während des Urlaubs sind über die oben genannten Kontaktwege – Vermietung.DGH@langenhagen.de sowie (0511) 73 07 92 82 – erreichbar.Aufgrund der Corona-Pandemie sind private Feiern momentan nur in bestimmten Fällen und unter Einhaltung strenger Anforderungen gemäß der jeweils gültigen Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung zulässig.