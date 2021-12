Ein Krippenspiel im Schuhkarton

Besonderer Weihnachtsspaziergang durch Godshorn

Godshorn. Auch in diesem Jahr findet das Krippenspiel in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten-Godshorn unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungenwieder als „To–Go-Version“ statt. Dieses Mal haben die Krippenspielkinder der Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ einen Weihnachtsspaziergang durch Godshorn geplant, auf dem die Weihnachtsgeschichte in Schuhkartons erzählt wird. Und wer dann auch noch gerne mal in so einem Karton hinein hören möchte, kann das mit Hilfe eines QR-Codes am Karton, den man mit dem Handy scannen kann, erfahren. Einen Reiseführer für diesen besonderen Spaziergang, vorbei an 15 Schaufenstern, können Interessierte auf der Internetseite der Kirchengemeinde ab dem 23. Dezember herunterladen oder sich ausgedruckt an der Kirche abholen.Das Krippenspiel wurde entwickelt und gestaltet vom Team der Krippenspieler*innen und Maren Hartmann und Claudia Baumgart.Der Spaziergang ist vom 24. Dezember nachmittags bis zum 26. Dezember möglich, sodass auch diejenigen, die am Heiligen Abend keine Möglichkeit haben, eine Gelegenheit finden können.Über den 26. Dezember hinaus sind die „Heiligen drei Könige“ aber noch länger in verschiedenen Godshorner Schaufenstern anzutreffen, weil sie ja erst am 6. Januar an der Krippe ankommen.