Ein "Kultur-Booster" für die Stadt

Vorstellungen im Zelt auf ehemaligem Grünwald-Gelände starten im Februar

Langenhagen (ok). Wenn es im Theatersaal wegehn eines Wasserschadens nicht mehr geht: Auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände entsteht eine besondere Spielstätte: das Kulturzelt Langenhagen. Die Zeltbauer haben auf der gut 3.000 Quadratmeter großen Fläche ein großes Zelt mit einem Durchmesser von 24 Metern aufgebaut. Modulare Anlagen werden geliefert, sie dienen während der Spielzeit als Künstlergarderoben oder Warenlager. Sobald diese Vorbereitungen erledigt sind, geht es ans Feintuning: Bühnenpodeste werden aufgebaut, Technik installiert und die Bestuhlung aufgestellt. Bis zum 28. Januar muss alles fertig sein, damit das Programm dort wie geplant Anfang Februar starten kann.„Nach dem Wasserschaden im Theaterzelt Theatersaal war es uns sehr wichtig, in der Stadt ein kulturelles Angebot für Langenhagenerinnen und Langenhagener aufrechtzuerhalten. Daher haben wir uns für das Kulturzelt starkgemacht“, erläutert Eva Bender, Sozial- und Kulturdezernentin der Stadt Langenhagen, die von einem "Kultur-Booster" spricht. „Mit rund als 550 Plätzen haben wir einen adäquaten Ersatz für den Theatersaal gefunden“, ergänzt Carsten Hettwer, erster Stadtrat in Langenhagen. Damit können auch Projektwochen oder Veranstaltungen der Schulen, Ferienaktionen der offenen Kinder und Jugendarbeit, aber auch andere kulturelle Veranstaltungen wie geplant stattfinden.“Den Auftakt macht am 4. Februar der „Zauber der Travestie“ am 4. Februar. Eine Traditions-Veranstaltung, die seit Jahren fester Bestandteil des Langenhagener Kulturkalenders ist. Gleich am nächsten Tag, 5. Februar, gibt das Kleinkunstfestival Mimuse seine erste Vorstellung auf der Bühne des Kulturzelts. Mit Patrizia Moresco und dem Programm #LACHMICH erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein spritziges Soloprogramm der bekannten Kabarettistin. Weiter geht es Murzarellas Music-Puppet-Show „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ - Music-Puppet-Show am Freitag, 11. Februar.Am Sonnabend, 12. Februar, zieht das politische Kabarett Schlachtplatte eine humorvolle Jahres-Endabrechnung für 2021. Timo Wopp wird am Sonnabend, 19. Februar, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Jubiläumstour „Ultimo“ begeistern.„Vielleicht macht das ansprechende Kulturzelt den Langenhagener Kulturschaffenden ebenfalls Lust ebenfalls eine Veranstaltung dort in Angriff zu nehmen. Dann freuen wir uns auf eine entsprechende Anfrage“, resümiert Bender. „Noch gibt es freie Kapazitäten für eine Nutzung.“ Die Veranstaltungen der Mimuse laufen im 2-G-plus-Modus mit Abstand im Schachbrettmuster.Die Renovierung des Theatersaales dauert etwas fünf Monate, das Zelt, das dem Zirkus "Showkolade" gehört, soll bis 1. Juli stehen bleiben. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro Miete sowie 82.000 Euro in technische Investitionen, die dauerhaft und nachhaltig sein sollen.Für die Vermietung des Kulturzeltes oder weiterer Langenhagener Räume ist Veranstaltungsbetreuung der Stadt zuständig. Zu erreichen ist die Abteilung unter veranstaltungen@langenhagen.de.Tickets für die einzenen Vorstellungen gibt es im Vorverkauf in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Mehr unter www.mimuse.de.Die Mimuse-Veranstaltungen im Kulturzelt Langenhagen im Februar:Sonnabend, 5. Februar, 20 Uhr Patrizia Moresco #LACHMICH;Freitag, 11. Februar, 20 Uhr Murzarella – Die Music-Puppet-Show;Sonnbend, 12. Februar, 20 Uhr Schlachtplatte „Die Jahresendabrechnung 2021“Sonnabend, 19. Februar, 20 Uhr Timo Wopp „ULTIMO“ – Die Jubiläumstour.