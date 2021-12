Ein Kulturzelt für fünf Monate

Rat stimmt temporärer Bühne auf dem Grünwald-Gelände zu

Langenhagen (ok). Norddeutschlands größtes Kleinkunstfestival Mimuse wollte gerade wieder so richtig durchstarten, als Corona es ausgebremst hat. Aber nicht nur das hartnäckige Virus macht den Mimuse-Machern zu schaffen, sondern auch der Wasserschaden im Theatersaal. Die Spielstätte an der Rathenaustraße ist nicht bespielbar. Jetzt hat der Rat der Stadt Langenhagen beschlossen, dass ein beheiztes Kulturzelt auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände am CCL für Ersatz sorgen soll. Platz bieten soll es für 500 Zuschauer, die für fünf Monate bei 150.000 Euro liegt. Es soll auch für Schulveranstaltungen genutzt werden. Die Kosten für Sicherheits- und Reinigungsdienst sind darin enthalten: Die Kosten für die Veranstaltungstechnik belaufen sich auf 82.000 Euro. Die Rat der Stadt Langenhagen stimmte den beiden Beträgen mehrheitlich zu.