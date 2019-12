Ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert

Auftritt der Klasse 1c der Grundschule Godshorn auf dem Weihnachtsmarkt

Langenhagen. Vor der weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Altstadtkulisse Hannovers direkt an der Marktkirche hatte die Klasse 1c der Grundschule Godshorn ihren ersten großen Auftritt.Mit weihnachtlichen Liedern erfreuten die Erstklässler unter der Leitung von Petra Jacobsen, begleitet von Heike Willig am Keyboard und Barbara Meyer mit der Violine die zahlreichen Zuschauer. Die Kinder wiesen nach gut drei Monaten in der Schule bereits ein umfangreiches Repertoire vor und zeigten, was sie im Musikunterricht in Kooperation mit der Musikschule Langenhagen gelernt haben. Sie zauberten ein Lächeln auf jedes Gesicht.