Ein Lastwagen in der Luft

Bedienungsfehler des Fahrers sorgte für kurioses Bild

Langenhagen (ok). Mit den Gesetzen der Physik ist das so eine Sache: Der Fahrer eines Lastwagens hat sie mit einem Bedienungsfehler am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Schönefelder Straße/Tempelhofer Straße in einer Wohnanlage offensichtlich außer Kraft gesetzt. Nach Auskunft der Polizei wollte er wohl Ladung aufheben und hat sein Gestänge ausgefahren. Anscheinend zu weit, und Elektronik und Hydraulik haben nicht automatisch abgeschaltet. Durch dieses Übergewicht hat die Ladung wohl den ganzen schweren Lastwagen angehoben, der plötzlich in der Luft hing. Ein kurioses Bild für die Passanten, die das Spektakel sahen