Storchenpaar am Mühlenweg

Kaltenweide (ok). Kaltenweide hat jetzt zumindest zeitweise zwei Bewohner mehr. Am Mühlenweg, in der vorletzten Eiche vor der Zufahrt zu Sporthalle, hat ein Storchenpaar sein Nest. Das Motiv hat ECHO-Leserin Monika Wendt entdeckt. Vielen Dank dafür!