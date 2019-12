Ein neuer Opel Corsa für Burak Coskun

Hauptgewinn der Rubbel-Los-Aktion im famila-Markt Langenhagen

Langenhagen (dl). Das ist doch mal eine Weihnachtsüberraschung. Da geht man nichtsahnend in den Supermarkt zum Einkaufen, bekommt ein Rubbellos dazu und kommt mit dem Hauptgewinn wieder nach Hause. So geschehen in der Woche vom 18. bis 23. November im famila-Markt in Langenhagen. Burak Coskun aus Vinnhorst, Student der Elektrotechnik an der Leibniz-Universität Hannover, bekam wie alle Kunden in der Aktionswoche bei seinem Einkauf ein Rubbellos, verschwendete allerdings keinen Gedanken an einen möglichen Gewinn. „Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass man überhaupt was dabei gewinnen könnte“. Aber manchmal kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Jetzt ist der Student stolzer Besitzer eines neuen Opel Corsa und hat für sich entschieden: „ Den behalte ich. Mein anderes Auto werde ich stattdessen verkaufen“.