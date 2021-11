Schützenverein Brink ist jetzt auch an der Grenzheide

Langenhagen (ok). Zwei Vereine - ein Schützenhaus: Der Schützenverein Brink hat ein neues Zuhause im Schützenhaus der Schützengesellschaft Langenhagen 08 an der Grenzheide gefunden. Beide Vereine haben mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen und haben mit diesem Schritt eine positive Entscheidung für die Zukunft getroffen. Mit einem Schild an der Außenwand soll ein Heimatgefühl erzeugt werden. Beide Vereine bleiben aber eigenständig.