Ein nützliches Utensil

famila verlost zwei praktische Reisetrolleys

Langenhagen (ok). Sie sind praktisch, und sie sind auch nachhaltig. In Zusammenarbeit mit der Marke "Erasco" hat das famila-Warenhaus an der Hans-Böckler-Straße zwei chice Reisetrolleys verlost. Und Glücksfee Annett Lange loste aus etwa 100 Teilnehmern zwei Stammkunden aus, die regelmäßig seit dem ersten Tag beim Langenhagener famila einkaufen. Renate Kudella und Dieter Wesche freuen sich über das nützliche Utensil und hoffen, dass es mit dem Verreisen bald wieder losgehen kann.