"Offener Bücherschrank" für Godshorn

Godshorn. Jetzt ist ein „offener Bücherschrank“ in Godshorn auf dem Le-Trait-Platz aufgestellt worden.Die offenen Bücherschränke auf den Plätzen sind auf der einen Seite ein „Ort der Kommunikation“ und andererseits fördern sie eine sinnvolle und leider ins Abseits geratene „Lese-Kultur“. Der offene Bücherschrank gehört allen Bürgerinnen und Bürgern in Godshorn und kann von allen kostenlos und jederzeit benutzt werden.Der Ortsrat Godshorn hat einstimmig dem Antrag von Habib Eslami (Bündnis 90/ Die Grünen) zur Aufstellung eines offenen Bücherschrankes in Godshorn auf dem Le-Trait-Platz zugestimmt. Dadurch soll die Kommunikation und Begegnung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in Godshorn gefördert werden.Die Stadtbibliothek der Stadt Langenhagen hat die Bücher-Erstausstattung zur Verfügung gestellt.