Gottesdienst für Sternenkinder am 27. September

Langenhagen. Am Freitag, 27. September, findet um 15 Uhr in der Kapelle auf dem Kirchenfriedhof an der Karl-Kellner-Straße ein Gedenkgottesdienst für Sternenkinder statt.Sternenkinder werden jene Kinder genannt, die vor, während oder nach der Geburtmit einem Gewicht unter 500 Gramm verstorben sind. Diese Kinder unterliegen nicht der Bestattungspflicht. Der evangelischen Kirche in Langenhagen, die Stiftung Sternenkinder aus Langenhagen ist es ein Anliegen, diese totgeborenen Kinder würdevoll beizusetzen und den Eltern, Familien und Freunden die Möglichkeit zum Abschied und der Trauer zu geben.Dieses Projekt wird im Wechsel unterstützt von den Langenhagener Bestattern und Friedhofsgärtnereien. Mit dem Garten der Sternenkinder ist für alle Betroffene ein Ort des Gedenkens entstanden. Jeder, der jetzt oder früher ein Sternkind verloren hat, oder der sich den Sternenkindern verbunden fühlt, ist eingeladen an der Trauerfeier teilzunehmen.Im Anschluss an die Trauerfeier werden die Sternenkinder aus Langenhagen, die seit Mai diesen Jahres verstorben sind, im Garten der Sternenkinder beigesetzt. Die Trauerfeier und die Beisetzung wird von Pastor Falk Wook begleitet.