Kinder malten kräftig im famila-Markt

Langenhagen (ok). Bunte Eier und Osterbilder – die Kinder aus der Emmaus-Kita hatten vor den Feiertagen alle Hände voll zu tun und malten, was das Zeug hielt. Aber vor allen Dingen auch eine Menge Spaß. Im famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße haben die Kids kräftig gewerkelt und fürs Osterfest gestaltet. Als Belohnung gab es einen großen Milkahasen.