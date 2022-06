Jahreshauptversammlung nach Corona

Langenhagen. Jetzt fand die erste Jahreshauptversammlung nach zwei Absagen aufgrund von Corona Bestimmungen statt. Dementsprechend umfassten die Jahresberichte von Ortsbrandmeister, Kinder- und Jugendwartinnen, dem Sicherheitsbeauftragten sowie dem Kassenwart die Jahre 2020 und 2021. Viele Veranstaltungen mussten in den Jahren abgesagt und werden nicht besucht, es gab Einschränkungen im Einsatz- sowie Übungsdienst, aber alle Blicken zuversichtlich in die Zukunft. Ein paar klare Worte hatte Harald Garlisch in seiner Leitungsfunktion der Altersabteilung. "Die Alten" so seine Worte, "hätten in den letzten zwei Jahren den Anschluss verloren, da es so gut wie gar keine Berührungspunkte mit den anderen Abteilungen gab, "das muss jetzt definitiv besser werden." Auch warteten einige Kameraden seit zwei Jahre auf ihre Vereidigungen, Beförderungen sowie Ehrungen. Dies wurde jetzt wie folgt nachgeholt:Beförderungen:Feuerwehrmann: Kalle Kunze, Bjarne Dockhorn, Benjamin Depta, Jerome Maecke, Fabrice Karow, Kjell Raschke, Julio Thon; Oberfeuerwehrmann: Mark Michaelis, Kevin Kley, Pascal Maecke, Alexander Heß; Hauptfeuerwehrmann: Justin Schütte;Löschmeister: Florian Thon, Moritz Horn, Oberlöschmeister: Frauke Wegner, Michael Schreyer.Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Harald Garlisch geehrt.