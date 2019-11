"Planetview" am Dienstag, 3. Dezember, am Flughafen

Langenhagen. In der Veranstaltungsreihe „Planetview“ berichten auch in dieser Saison Reisende, Fotografen und Abenteurer von ihren Erlebnissen an den schönsten Orten der Erde. Am Dienstag, 3. Dezember, entführt Thorge Berger das Publikum in ein Paradies der Farben und berichtet von seinen Reisen nach Indien. Vor zehn Jahren reiste der mehrfach ausgezeichnete Fotograf erstmals durch Indien. An seiner Seite: der amerikanische Fotograf Steve McCurry. In farbenfrohen Bildern zeigt er heilige Orte, Festlichkeiten und Rituale – und erzählt, warum ihn das Land seitdem nicht mehr loslässt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf (Preis 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro) auf www.planetview.de und im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza. Auch an der Abendkasse (Preis 15,50 Euro, ermäßigt 13,50 Euro) sind noch Tickets erhältlich.