Mitwirkende für die "Hellen Tage" im Sommer gesucht

Langenhagen (ok). Die Tage werden jetzt wieder heller, aber richtig hell und lang sind sie im Sommer. Und das ist auch der Zeitraum, an dem das Langenhagener Festival "Helle Tage" rund um die Elisabethkirche im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen soll. Los geht es vom 19. bis 21. August mit Walking-Acts und gastronomischen Stationen rund um die Hauptbühne an der Elisabethkirche.Eine Woche später- zwischen 26. und 28. August - ist die Kinder und Jugendkiltur dann mit einem Programm von und für Kinder und Jugendliche an der Reihe. Bunt und vielfältig ist hier das Motto des Wochenendes. Zum Abschluss kommen dann die Langenhagener Vereine und Verbände vom 2. bis 4. September an die Reihe; Geschäftsleute der "Alten Mitte" und Gastronomen werden auch hier gebeten, sich einzubringen und das ganze Projekt auf eine breite Basis zu stellen. Projektleiterin Inga Herrmann: "Auch Workshops sind durchaus denkbar." Kulturdezernentin Eva Bender ergänzt. "Wir wollen Langenhagener miteinander in Verbindung bringen und ein positives Grundgefühl vermitteln." Interessierete können sich gern unter www.langenhagen.de/helle-tage bis zum 14. April anmelden.