Ein Raum voller Leben und Wandel

Elia-Kirche feiert am Sonntag, 2. Dezember, ihren 30. Geburtstag

Langenhagen. Die Elia-Kirchengemeinde, Konrad-Adenauer-Straße 33, feiert am Sonntag, 2. Dezember, im Rahmen eines Gottesdienstes um 10 Uhr das 30-jährige Bestehen des Kirchengebäudes. Am ersten Adventssonntag im Jahr 1988 wurde das neue Kirchengebäude geweiht. Damit ist die Elia-Kirche die letzte neugründete Kirchengemeinde im Sprengel Hannover und auch eines der modernsten und neuesten Kirchengebäuden. Dankbar kann die Gemeinde auf diese Jahre zurückblicken. Im Vordergrund steht aber nicht in erster Linie das Gebäude, sondern das, was in diesem Gebäude alles Besondere passiert ist. Eine eigens erstellte Festschrift zeigt das vielfältige Wirken von Menschen in dieser Kirche auf. Das Leben und der Wandel der Elia-Kirchengemeinde braucht ein „zu Hause“. Dazu bietet das Gemeindezentrum großzügig den Raum. Das Zentrum wird zum „Haus der lebendigen Steine“. Die Festschrift ist ab dem 2. Dezember kostenlos auf Spendenbasis zu erhalten. Den Ausklag des Vormittags bildet ein Jubiläumsfest-Kaffee.