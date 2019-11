Ein rundum gelungener Abend

48. „Wurst- und Grünkohlessen“ der Godshorner CDU

Godshorn. Geschmeckt hat es, angeregt unterhalten und amüsiert haben siesich auch! Die Rede ist von fast 80 Teilnehmern, die der Einladung desCDU-Ortsverbandes Godshorn zum „Wurst- und Grünkohlessen“ gefolgtwaren. Zum 48. Mal fand diese Traditionsveranstaltung im Saal des Restaurants„Trocadero“ in Vinnhorst statt und ist damit fast so alt wie der CDU-Ortsverband,der in diesem Sommer sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte.Die CDU-Vorsitzende und Godshorner Ortsbürgermeisterin, Ute Biehlmann-Sprung,hatte in ihrer Begrüßung noch einmal das Jubiläumsfest hervorgehoben, bei demsich Mitglieder und Gäste wohlgefühlt hatten und es sicher in angenehmer Erinnerungbehalten würden. Bereits vor der Begrüßung hatte der Musikverein Godshorn dieBesucher mit mitreißender Musik im Big-Band-Sound auf einen fröhlichen Abendeingestimmt und sorgte auch im weiteren Verlauf für beste Unterhaltung. Allewaren sich nach den Darbietungen einig, dass die Akteure den Vergleich mitarrivierten Formationen nicht zu scheuen brauchen.Bevor es galt „Essen fassen“, schilderte die stellvertretende RegionspräsidentinMichaela Michalowitz (CDU) interessante Details zur Funktion und Arbeitsweisedieses Kommunalverbandes. Nur wenige Menschen wüssten, dass die Fläche derRegion Hannover ungefähr der des Saarlandes entspreche und hier 1,2 MillionenMenschen lebten. Das Arbeitsspektrum der Regionsverwaltung reiche von A wieAbfallwirtschaft bis Z wie Zoo. Mit einem Volumen von fast 1,4 Milliarden Euromache der Etat für den Bereich Soziales und Jugend weit mehr als die Hälfte desGesamthaushaltes der Region aus.In der Regionsversammlung, dem politischen Entscheidungsgremium, bemüheman sich um eine gerechte Gewichtung bei der Berücksichtigung der Interessengroßer und kleinerer Kommunen. „Uns ist es wichtig, auch Orte mit 300 Einwohnernangemessen in ihrer Entwicklung zu unterstützen“, so Michalowitz. Sie beendeteihre Ausführungen mit einer heiteren Anekdote. In ihrer Eigenschaft als stellver-tretende Regionspräsidentin nehme sie repräsentative Aufgaben wahr, wie dasÜberbringen von Glückwünschen zu Geburtstagen betagter Menschen. Als sieeiner Mitbürgerin zum hundertsten Geburtstag gratulieren wollte, öffnete eineattraktiv aussehende Seniorin. Michaela Michalowitz: „Guten Tag, ich möchte gerneihrer Mutter zum 100. gratulieren“. Darauf habe die Dame geantwortet: „Washeißt hier Mutter! Ich bin das Geburtstagskind!“ Aus dieser Begebenheit zogdie CDU-Politikerin das Fazit, dass man bei gesunder Lebensweise in der RegionHannover steinalt werden könne.Apropos Fazit: Nicht nur Ute-Biehlmann-Sprung war mit dem Verlauf diesesAbends hoch zufrieden. Wohl die meisten der Besucher werden auch Gästeder dann 49. Auflage dieser beliebten Veranstaltung im kommenden Jahr sein.