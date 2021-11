Ein schönes Ambiente

Laternenfest im Kindergarten an der Veilchenstraße

Langenhagen. Jetzt fand auf dem Gelände des Kindergarten Veilchenstraße das Laternenfest statt. Erzieher, Eltern und vor allem die Kinder freuten sich über die Veranstaltung, die wegen Corona im vorigen Jahr ausfallen musste und etwas anders als sonst gefeiert wurde. Es war trotz Corona wieder ein Stück in die Normalität. Im Vorfeld wurden schon mit den Kindern bunte Mäuselaternen gebastelt, die an diesem Abend für ein schönes Ambiete sorgten.Gefeiert wurde mit den Musikcorps Langenhagen, die zwischen vielen Windlichtern und Leuchten für Stimmung sorgten. Zum Schluss gab es noch ein kleines Bilderbuchkino, und die Kinder wurden mit einem Gute-Nacht-Keks verabschiedet.Die Erzieher freuten sich, dass alles nach Plan verlaufen ist und sich die Eltern an das Hygienekonzept gehalten haben.