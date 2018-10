Ein seltsamer Soldat

Kinder aus dem Emmaus-Hort führen ein Musical auf

Langenhagen. Seit Mitte September schon sind die Hortkinder der evangelischen Emmaus-Kita in Langenhagen engagiert dabei, Texte und Lieder zu üben, Kulissen zu malen, Kostüme zu erstellen und in der Emmaus-Kirche am Sonnenweg zu proben. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Annabell und Claudia haben sie sich Großes vorgenommen: Am Freitag, 9. November, führen sie in ihrer Kirche ein Musical über Sankt Martin, den seltsamen Soldaten, auf. Beginn ist um 16.30 Uhr, Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.„Die wichtigste Regel in unserem Hort lautet: ‚Behandle den Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest‘“, berichten die Erzieherinnen Claudia und Annabell. „Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, uns die bekannte Geschichte von Sankt Martin einmal genauer anzuschauen: Wer war dieser Sankt Martin? Was hat er getan, dass man heute noch über ihn spricht und sich an ihn erinnert?“ Bei ihren Recherchen haben die Kinder herausgefunden, dass es verschiedene „Gute- Taten-Geschichten“ zu diesem Soldaten gibt. Sie möchten von diesen Geschichten erzählen und haben sich dafür für die Form eines Musicals entschieden.„Die Lieder sind toll! Die Kostüme sind super! In der Kirche üben ist voll gut! Und die Geschichte ist einfach nur toll“, sagen die Hortis. Sie hoffen auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer und viel Applaus für ihr Musical über Sankt Martin.