Ein strahlendes Lichterfest

Besinnliche Zusammenkunft des Hospizvereins

Langenhagen. Am 21. November fand das Lichterfest des Hospizverein Langenhagen in der Emmauskirche statt. Auf dieser besinnlichen Zusammenkunft wurde der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht. Der Andachtsraum war unter Beachtung der 3G-Zugangsregeln für jedermann geöffnet. Eingedenk der Pandemie ließen sich trotzdem viele vom Besuch dieser Gedenkstunde nicht abhalten. Die späten Kirchgänger einte der Verlust oder die Lebensgefährdung eines lieben Mitmenschen. Die Betroffenen sezten mit dem Anzünden einer Kerze ein sichtbareres Zeichen.Mit der freundlichen Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Michael Stadler begann die Veranstaltung. Dabei stellte er nochmals den multikulturellen Standpunkt des Vereins heraus. Weiterhin richtete er Dankesworte an die organisatorischen Kräfte, die diesen Abend auch erst aufgrund der Gastfreiheit der Emmausgemeinde ermöglicht hatten.Diesen Worten folgte der Auftritt der Glasharfenistin Susanne Würmell. Sie verstand es, mit dem ungewöhnlichen Klangbild ihrer Glasharfe die Anwesenden zu überraschen.Mit den vertrauteren Orgelklängen wurde sodann das erste Gesangsstück „Halte Deine Träume fest“ gesungen. Der Titel hätte auch „Halte Deine Erinnerungen fest“ heißen können. Bedeutet ein Todesfall doch auch die tragische Geburtsstunde schmerzlicher bis liebevoller Erinnerungen.Unter dem Programmpunkt „Gedanken und Texte zu Begleitungen“ berichteten stellvertretend für alle Sterbebegleitungen zwei ehrenamtliche Hospizmitglieder von ihren diesbezüglichen Begegnungen. Für beide handelte es sich um ihre ersten Erfahrungen, die letztendlich in ein positives Ergebnis einmündeten und wenn überhaupt vorauseilende Bedenken alsbald zerstreuten.Bevor die Einladung zum Entzünden der Kerzen ausgesprochen wurde, kamen noch einige bewegende Texte und Gedanken aus Dichtung und Lyrik zum Vortrag.