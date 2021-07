Ein Stück New Orleans aus Böhmen

Dritte Runde der Jazzmatineen am Sonntag, 11. Juli

Langenhagen. Die Dixie-Band „The Dixie Hot Licks“ – sechs Musiker mit einer bezaubernden Frontfrau und Sängerin – stammt aus der Stadt des guten tschechischen Bieres, aus Pilsen.Die sieben Musiker, die sich alle in das New Orleans Repertoire der Jahre 1910 bis 1930 verliebt haben, sind die nächsten Künstler der Reihe der Jazzmatineen.Ihre authentische Interpretation dieses Musikstils beruht auf dem Schwung de Banjos, Sousaphons und des Waschbretts.Diese Live-Musik mit ihren häufigen Polonaisen durch das Publikum im Stil der traditionellen Marching-Bands begeistert alle Zuschauer und bringt ihre Beine zum Tanzen.The „The Dixie Hot Licks“ sind immer gut gelaunt, sorgen für gute Stimmung und verzaubern das Publikum mit dem Sound von New Orleans.Sie kennen keine Sprachbarrieren. Die Band ist fünfsprachig und wenn dies nicht reicht, hilft ihnen immer die Musik als Universal-Sprache.Los geht es am Sonnabend, 11. Juli, ab 11 Uhr im Rahausinnenhof.