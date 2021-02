Ein Traumpaar am Silbersee

Burcu und Sahin Ergec nutzen strahlendes Winterwetter für Fotosession

Langenhagen (ok). Eine Braut in Turnschuhen? "Meine Hochzeitsschuhe wären sonst ruiniert worden", sagt Burcu Ergec schmunzelnd. Zusammen mit ihrem Ehemann Sahin hat sie das traumhafte Winterwetter für ebenso schöne Fotos genutzt. Die standesamtliche Trauung liegt zwar schon etwas zurück, aber am Sonnabend hatte der Bräutigam die Braut traditionell zur Hochzeitsfeier mit bis zu 1.000 Gästen abgeholt. Sie musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie allerdings ausfallen, soll aber natürlich im großen Rahmen nachgeholt werden.