Ein überraschender Auftritt

Schauspielerin Sibel Kekilli kommt zur Throne Con am Flughafen

Langenhagen. Das ist eine echte Überraschung. Der deutsche TV- und Kino-Star Sibel Kekilli wird am 27. September ebenfalls zu Gast am Hannover Airport sein. Als Darstellerin der HBO-Serie Game of Thrones wird sie exklusiv über die Dreharbeiten und ihre Erfahrungen am Set berichten. Auch für Fotos und Autogramme steht die 38-Jährige zur Verfügung. In Game of Thrones verkörpert Kekilli die Rolle der Shae, einer Geliebten von Tyrion Lennister.Für die Fans von Kekilli ist das Kommen der Schauspielerin ein wirkliches Highlight. Kekilli ist in der Öffentlichkeit eher selten Gast bei Show- oder Talkformaten. Umso mehr ein Grund, sich noch eine der wenigen Restkarten für die Veranstaltung im September zu sichern. Bei der Convention ebenfalls dabei sein werden: Alfie Allen und Gemma Whelan alias Theon und Asha Graufreud. Der als Hodor bekannte Kristian Nairn. Ellie Kendrick, die die Rolle der Meera Reet spielt und Daniel Portman, besser bekannt als Podrick Payne. Zudem hat der deutsche GOT-Star Tom Wlaschiha (Jaqen H´ghar) sein Kommen zugesagt. Weitere teilnehmende Stars werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Regular- Tickets sind bereits ausverkauft. VIP-Tickets gibt es online auf https://eventim.de/ und https://tickets.haz.de/. Kurzfristige Änderungen der teilnehmenden Schauspieler und des Programms vorbehalten. Weitere Informationen: https://www.hannover-airport.de/thronecon.