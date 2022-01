Ein Umzug auf Raten?

Gymnasium-Neubau bleibt bei Kosten im Rahmen

Langenhagen (ok). Flexibilität ist gerade Trumpf auf der Baustelle des neuen Gymnasiums an der Theodor-Heuss-Straße. 70 bis 80 Mitarbeiter sind jeden Tag im Einsatz, damit das 97-Millionen-Projekt zu Beginn des nächsten Schuljahres steht. Und trotz der Materialknappheit in einigen Bereichen sieht es offensichtlich gut aus, dass zumindest ein großer Teil bis zum Sommer fertig wird. Der Trockenbau an vielen Stellen fertig, der erste Anstrich über die Bühne gegangen. "Vielleicht ziehen wir auch erst einmal mit einem Teil der Schule um", nennt Stadtbaurat Carsten Hettwer eine Option für die rund 1.750 Schüler sowie insgesamt 150 Lehrer und weiteren Mitarbeiter. Fest steht auf jeden Fall, dass in die 200 Meter lange barrierefreie Schule mit insgesamt vier Clustern für die einzelnen Jahrgänge und zwei Sporthallen auf jeden Fall erst einmal die Jahrgänge fünf bis sieben aus der Außenstelle in der Hindenburgstraße in das neue Gymnasium mit Dorcharakter umziehen sollen. Und auch die restliche Langenhagener Bevölkerung könnte von dem Schulneubau profitieren, denn die beiden Sporthallen sind zwar primär für den Schulsport vorgesehen, aber auch Vereinsnutzung ist im Bereich des Möglichen. Freuen wird der Umzug auch die Schüler sowie das Kollegium der IGS in der Stadtmitte , fällt dann schließlich auch der Startschuss für ihren Neubau.