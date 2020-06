Ein vielversprechender Zwischenstand

Stadtradeln läuft noch bis Sonnabend, 27. Juni

Langenhagen (ok). Der Zwischenstand ist vielversprechend. Das Stadtradeln endet erst am 27. Juni, nach acht Tagen sind in Langenhagen schon 18.000 Kilometer zusammengekommen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 30.000 Kilometer. Viele Teams sind am Start. Was Reinhard Spörer, den Sprecher des ADFC in der Flughafenstadt, besonders freut: Die Zahl der Ratsmitglieder, die mitradeln, hat sich von sechs auf neun erhöht. Jeder kann noch einsteigen; der ADFC hilft bei der Tourenplanung, und die Kilometer werden selbst notiert. Inga und Wiebke Rodieck, die erfolgreichen Zwillinge des RC Blau-Gelb, sind wie jedes Jahr mit von der Partie, sehen die Fahrten gleich als zusätzliche Trainingseinheiten an. „Wir haben gar kein Auto, fahren jede Strecke mit dem Fahrrad“, sagen die Schwestern unisono. Das Fahrrad sei attraktiv und krisensicher. Viele Tonnen Kohlendioxid würden gespart. Mehr Infos unter www.stadtradeln.de/langenhagen. Die Zahlen im Einzelnen: Radfahrende – bisher 178, Mitglieder Stadtrat: bisher neun, Vorjahr sechs, also bisher schon ein Plus von 50 Prozent, Teams: 26, 25.232 Kilometer (nach etwas mehr als der halben Zeit!), Vorjahr: 30.036, Kohlendioxid-Vermeidung: vier Tonnen. Rekordverdächtig:Auf Grund der bereits in 2020 erreichten Kilometer-Zahl wird das Ergebnis von 2019 mit einem neuen Rekord überboten. Reinhard Spörer: „Langenhagen hat ja auch viel zur Förderung und Absicherung des Radfahrens unternommen – rote Furten, getrennte Ampelzeiten für Rad geradeaus/ Kraftfahrzeuge rechtsabbiegend, Programm für Abstellbügel zum sicher(er)en Anschließen.