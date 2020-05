Ein Virus, winzig klein

Coronalied von Marina und Hannah

"Anita" von Costa Cordalis, ein Schlager, der gerade den Älteren unter uns als Ohrwurm bekannt sein dürfte. Die beiden 15-jährigen Marina Plazanic und Hannah Scharf, beide Schülerinnen des Gymnasiums Langenhagen, haben jetzt viel Kreativität an den Tag gelegt und zur Melodie von "Anita" ein Coronalied gedichtet. Viel Vergnügen beim Nachsingen und bleiben Sie gesund!"In Wuhan fing es anIm weit entfernten LandCorona (Corona)Ein Virus, winzig kleinKam zu uns ganz gemeinUnd fühlt sich hier daheimEr macht die Menschen krankDrum ́ reicht euch nicht die HandCorona (Corona)Ausfall der OP ́sViel los im KrankenhausKommt holt die Masken rausStraßen sind leerDie Läden die sind zuDer Fußball hat jetzt Ruh ́Klopapier ist rarAuch Mehl ist keins mehr daDenn alle hamstern jetzt, wohohohoEin Abstand der muss seinWir gehen meist alleinCorona (Corona)Wir sind alle wegDenn Unterricht fällt ausUnd jeder lernt zu Haus ́Viel Essen zu Haus ́Viele gehen kaum rausMachen Sport jetzt daheimWollen wir bald schlanker seinIn Wuhan fing es anIm weit entfernten LandCorona (Corona)Ein Virus, winzig kleinKam zu uns ganz alleinUnd fühlt sich hier daheimDie Werke stehen stillWeil Angy das so willCorona (Corona)Instagram und TwitterDie Leute schalten ́s einWollen online seinDer Donald TrumpDer denkt er hat nh ́ PlanDa hat er sich vertanForscher, die fluchenUnd Impfstoffe suchenNur so werden wir ihn los, wohohohoKein Ende ist zu sehn ́Was wird denn nun geschehn ́Corona (Corona)Seid jetzt auf der HutVerliert bloß nicht den MutAlles wird wieder gutUrlaub fällt jetzt ausDesinfiziere dein HausOhne Corona das HeimWoll ́n wir virenfrei seinIn Wuhan fing es anIm weit entfernten Land Corona (Corona)Ein Virus, winzig kleinKam zu uns ganz gemeinUnd fühlt sich hier daheimWir machen dann ein FestWenn du uns bald verlässtCorona (Corona)Hau doch wieder abLass uns jetzt ganz alleinWir wollen glücklich sein"