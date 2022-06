Ein weiterer Neuzugang

TSV Havelse nimmt Björn Liebnau unter Vertrag

Garbsen. Der TSV Havelse präsentiert mit Björn Liebnau einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Nord.Mit dem gebürtigen Hannoveraner kommt ein weiterer Spieler mit Regionalligaerfahrung nach Havelse. In der abgelaufenen Saison absolvierte der gelernte Außenverteidiger 18 Partien für die U23 vom FC Schalke 04 in der Regionalliga West, in denen er ein Tor erzielen konnte. Vor seiner Zeit in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 war Björn Liebnau für den HSC Hannover aktiv, wo er die Nachwuchsmannschaften bis zu den Herren durchlaufen hat.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Björn Liebnau ist ein sehr talentierter junger Spieler, der bereits Erfahrung in der Regionalliga West gesammelt und eine sehr gute fußballerische Ausbildung beim HSC und Schalke 04 genossen hat zu uns. Björn ist sehr variabel einsetzbar und wird uns menschlich wie sportlich verstärken.“Björn Liebnau: „Ich habe große Lust auf den TSV und kann den Start kaum abwarten. Ich freue mich auf die Aufgabe im neuen Verein.“