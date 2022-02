Ein Zelt mit ganz besonderem Charme

Kleinkunstfestival Mimuse startet jetzt mit ihrem Programm unter der Kuppel

Langenhagen (ok). Der Vorgang ist zum ersten Mal gefallen: Mit einer speziellen Preview ist das Kulturzelt eingeweiht worden, das für die nächsten fünf Monate auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände steht. Und einen besonderen Charme versprüht, der beim Rundgang und der Eröffnungsveranstaltung schon deutlich wurde. „Das Kulturzelt ist deshalb nicht nur Ersatz, sondern eine Besonderheit und ein Highlight“, sagt der Erste Stadtrat Carsten Hettwer. Schon bei der Preview-Gala "Blick hinter die Kulissen2 kam richtige Zirkusatmosphäre auf, und es wurde deutlich, das das Zelt vielfältig genutzt werden kann. Neben den Mimuse-Veanstaltungen sind Zirkus-Workshops genauso möglich wie das Ferienprogramm aus dem Haus der Jugend. Und auch private Interessenten können es bei der Stadt Langenhagen gern mieten. Bürgermeister Mirko Heuer: „Wir wollen ein Zeichen setzen, das Zelt soll eine Strahlkraft über ganz Langenhagen hinaus haben.“ Da das Zelt als so genannter „fliegender Bau“ dauerhaft über einen längeren Zeitraum steht, schaut ein so genannter Zeltmeister ständig nach dem Rechten. Michael Richter, der eigentlich zur Crew des Zeltverleihers „Zirkus Showkolade“ gehört, wohnt auf dem Gelände in einem Wohnwagen und hat seine wachsamen Augen auf. So muss er bei Sturm beispielsweise überprüfen, dass die 1,50 Meter langen Erdnägel – 72 an der Zahl - richtig sitzen und das Zelt so heizen, dass kein Schnee auf dem Dach liegt. Die Konstruktion sei aber bombensicher und vom TÜV abgenommen worden. Das Zelt steht auf einer etwa 3.000 Quadratmeter großen Fläche, hat eine Höhe von neun und einen Durchmesser von 24 Metern, die Innenfläche beträgt 500 Quadratmeter. Noch ein paar technische Daten: Ein 68 Pferdestärken starker Radlader hat das Zelt hochgezogen, das auf vier Hauptstützen steht, drei Tonnen Gewicht hat und von 58 Bauzaunelmenten umgeben ist. Bürgermeister Mirko Heuer lobte die für einen Verwaltung durchaus unübliche Geschwindigkeit vom Ratsbeschluss Mitte Dezember bis zum Aufbau des Zeltes Anfang Februar. Das habe jetzt wirklich nahezu reibungslos geklappt. Jetzt fehlen bloß noch die Zuschauer, die das Zelt mit Leben erfüllen. Gespielt wird bei Veranstaltungen der Kleinkunstbühne Mimuse unter 2G-plus-Bedingungen mit FFP 2-Maske am Platz und genügend Abstand. Es gibt Getränkeverkauf vor der Show und in der Pause. Das Zelt ist geheizt und alle Sitzplätze haben Lehnen. Am Zelt stehen ebenfalls geheizte Toilettencontainer. Parken kann man auf dem anliegenden Parkplatz, Anfahrt mit der Bahn bis Haltestelle Langenhagen Zentrum.Mimuse-Macherin Inga Herrmann hat Tipps für drei Veranstaltungen, die im Februar im Kulturzelt laufen: 12. Februar, 20 Uhr, Schlachtplatte „Die Jahresendabrechnung 2021“ mit dem Kabarett-Quartett: Robert Griess, Sebastian Rüger, Henning Schmidtke & Dagmar Schönleber; am 17. Februar, 20 Uhr, Christoph Reuter mit dem musikalischen Kabarett „Musik macht schlau!“ und am 19. Februar, 20 Uhr, Timo Wopp mit seiner Show „Ultimo“. Aber auch für alle anderen Shows und Veranstaltungen gibt es noch Tickets im Vorverkauf in der HAZ7NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL, aber auch an der Abendkasse.