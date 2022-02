Ein zukunftsträchtiges Leuchtturmprojekt

Grünes Licht für Multi-Fuel-Autohof an der Münchner Straße

Langenhagen (ok). Die Energiewende ist in aller Munde, zukuntsträchtige Technolgien werden forciert und gezielt gefördert. Genau das hat die Firma Mundt jetzt mit dem Bau einer Tankstelle mit einem angeschlossenen Autohof ins Auge gefasst. Ein Projekt, das grundsätzlich von den Fraktionen im Rat der Stadt Langenhagen unterstützt wird.Chef Reiner Mundt erläutert das Konzept, das dahintersteht: "Dieselkraftstoff und Benzin werden weiterhin einen großen Anteil an den Antriebsenergien haben, Aber nach und nach wird es Veränderungen geben und in den nächsten Jahren ein Energiemosaik , speziell zur Versorgung der Transportbranche, entstehen." Lastwagen-Flotten soll am Flughafen die Möglichkeit gegeben werden, LNG, Wasserstoff oder Strom zusätzlich zu tanken, um sukzessive umzustellen. Darüber hinaus werde es auch E-Schnellladesäulen für Autos und Kleintransporter geben. Der geplante Muli-Fuel-Autohof soll aber auch den Verkehr rund um den Flughafen an der Autobahnauffahrt und der Kreuzung Fughafenstraße/Münchner Straße entspannen. Der Platzbedarf für das Prohjekt liegt bei etwa 45.000 Quadratmetern. Zum Autohof gehören außer der Tankstellen im Wesentlichen noch das rund 800 Quadratmeter große Gebäude für Shop, Technik und Personal mit Einrichtungen für die Lastwagenfahrer sowie Toiletten und Duschräumen und auch 100 Stellplätze. Mit der WC-Anlage soll auch das Problem der Hinterlassenschaften entlang der Münchner Straße minimiert werden. Flugfhafen-Chef Raoul Hille ist begeistert vom Projekt auf dem Gelände des Airports: "Die Energiewende wird nur durch das Zusammenspiel aller Beteiligten und mit einem Mosaik an Lösungsansätzen gelingen. Politik und Verwaltung, Wirtschaft sowie Bedarfsträger müssen Hand in Hand zusammenarbeiten." Das Ziel müsse es sein, Stadt und Großraum nachhaltiger zu machen und dennoch die Wirtschaftskraft stabil zu halten. Nicht nur für ihn ein Leuchtturmprojekt, bei dem insgesamt 30 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Licht hat jetzt grünes Licht im Fachausschuss mit 9:2-Stimmen gegeben. Wenn jetzt alles glatt läuft, rechnet Firmen-Chef Reiner Mundt damit, dass der Autohof Anfang 2024 in Betrieb gehen kann.