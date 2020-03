einanderhelfen – machen Sie mit!

Freiwilligenagentur koordiniert das bürgerliche Engagement

Langenhagen. Manche Menschen in Langenhagen brauchen Unterstützung bei der Bewältigung der Situation mit dem Corona-Virus. Es gilt zum Beispiel den Schutz und gegebenenfalls die Versorgung von gerade älteren und hilfebedürftigen Menschen sicherzustellen. Viele Menschen möchten helfen – das Engagement ist großartig.Unter dem Motto #einanderhelfen möchte die Freiwilligenagentur Langenhagen Menschen zusammen bringen. Menschen, die Hilfe benötigen mit Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren möchten. Die Stadt Langenhagen schafft damit eine Plattform und führt Angebot und Nachfrage zusammen.Wer Mitmenschen helfen möchte, nicht zur Risikogruppe gehört und gesund ist, kann eine E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de senden oder unter (0511) 73 07 99 88 anrufen. Die Hotline für Ehrenamtliche ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt.Wer Hilfe benötigt, kann bei der Stadt Langenhagen anrufen. Anrufer werden am Telefon nach folgenden Daten gefragt: Name, Vorname, vollständige Anschrift E-Mail-Kontakt, Telefonnummer und Geburtsdatum. Unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 7307 000 sind die Telefone Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr, besetzt. Wer nicht sofort durchkommt, schreibt eine E-Mail an einanderhelfen@langenhagen.de. „Jetzt ist die Solidarität aller gefragt! Lassen Sie uns gemeinsam diese Situation meistern“, so Bürgermeister Mirko Heuer. Er ruft auf, bei #einanderhelfen mitzumachen oder sich helfen zu lassen. Das Ermitteln der Bedarfe und das Zusammenführen mit den Ehrenamtlichen wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Stadt Langenhagen und Freiwilligenagentur bitten deshalb um Geduld, falls nicht immer sofort eine Rückmeldung erfolgt. Bürgerinnen und Bürger, die sofort etwas tun möchten, können auch selbst ein Unterstützungsangebot in Ihrem Wohnhaus aushängen oder Nachbarn ansprechen. Bürgermeister Heuer bittet: „Haben Sie besonders die Menschen im Blick, die zu Hause leben und auf Hilfe angewiesen sind, jedoch im Hilfesystem nicht bekannt sind. Bitte behalten Sie ihr Engagement und Ihre Motivation bei. Wir sind sicher, dass wir diese Situation gemeinsam meistern.“ Mitmachen bei #einanderhelfen oder sich helfen lassen.