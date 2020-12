IGS-Jahrgang elf: digitaler Infoabend geht online

Langenhagen. Dieses Jahr ist alles anders und auch die IGS Langenhagen muss zu ungewöhnlichen Mitteln für ihren Informationsabend Jahrgang elf greifen:Um alle Schülerinnen und Schüler umfangreich zu informieren, produzierte die IGS Langenhagen unter der Feder von Politiklehrerin und Journalistin Daniela Dugas aufwändige Interviews mit Schülerinnen und Schülern des Jahrganges 13. Die Schülerinterviews geben Einblicke in alle fünf angebotenen Profile. Auf Grund der Größe der Oberstufe ist die Integrierte Gesamtschule seit Jahren in der Lage, neben den drei Pflichtprofilen auch das musisch-künstlerische und das Sportprofil anzubieten.In weiteren Interviews erhalten Interessierte Einblicke aus Schülersicht.Die Videos werden eingebettet in eine Nachrichtenshow, moderiert von der Jahrgangsleiterin Marion Müller-Sack und dem Oberstufenkoordinator Sven Schickerling, in denen den Schüler und Eltern alle Informationen für die zukünftige Oberstufe zur Verfügung gestellt werden.In Szene gesetzt und gefilmt, geschnitten und vertont wurde das Material dabei von Fotograf und Schulassistent Niels Ove Thomsen und dem Bundesfreiwilligendienstleistenden Frederik Eden. Dieser digitale Informationsabend wird ab Sonnabend, 12. Dezember, auf der Webseite der IGS Langenhagen unter www.igs-langenhagen.de zu sehen sein.