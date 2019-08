Eine Chance fürs Sommerfest?

Treffen am Montag, 2. September, im Margeritenhof

Kaltenweide. Das Treffen zum Sommerfest Kaltenweide findet am Montag, 2. September, um 18:30 Uhr im Margeritenhof statt. Zu dem Treffen sind alle Kaltenweider eingeladen, die Lust haben, an der Organisation eines Kaltenweider Sommerfestes mitzuwirken.Nur wenn genügend Mit-Organisatoren bei diesem Treffen gefunden werden und die Aufgaben verteilt werden können, hat ein Sommerfest 2020 eine Chance über die Bühne gehen zu können.Das Sommerfest 2019 musste ausfallen, da nicht genügend Helfer (sowie finanzielle Unterstützung) gefunden werden konnte. Das soll in 2020 wieder anders werden: Auch, da dann hoffentlich die Bautätigkeit am Kaltenweider Platz zu Ende ist.