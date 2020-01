Eine flotte Sohle aufs Parkett legen

Schnupper-Tanzstunde bei After-Work-Donnerstagen im CCL

Langenhagen (ok). After-Work-Donnerstag im CCL ist jetzt jeden ersten Donnerstag im Monat von 19 bis 22 Uhr. Die anzschule Gräper bietet zu monatlich wechselnden Themen eine Schnupper-Tanzstunde – bei der Auftaktveranstaltung war es Salsa – an. Wer eine flotte Sohle auf das Parkett liegen will, ist herzlich willkommen. Und die Gastronomie im CCL hat bis 22 Uhr auch geöffnet. Danach können unsere Besucher bis 22.30 Uhr noch bequem das Parkhaus verlassen. Angelika Kramm: "Die Veranstaltung wurde von unseren Besuchern sehr gut angenommen. Viele haben sich sogar persönlich für den schönen Abend bedankt und wünschen sich noch viele weitere After-Work-Donnerstage dieser Art."Info: Ab 20 Uhr gelangen die Besucher der CCL-After-Work-Party über die Parkdecks im Neubau sowie über die Ein- und Ausgänge an der Konrad-Adenauer-Straße und der Westpassage ins Center. Nächster Termin ist Donnerstag, 6. Februar, zwischen 19 und 22 Uhr.