Eine Gans große Überraschung

Langenhagenerin gewinnt beim EDEKA Cramer-Preisausschreiben

Langenhagen (dkh). Als Karin Luckat aus Langenhagen telefonisch die Information ereilte eine Weihnachtsgans gewonnen zu haben, wollte sie zunächst auflegen. „In diesen Tagen gibt es ja allerhand merkwürdige Anrufe und ich war gerade so im Weihnachtstrubel, dass ich gar nicht daran dachte, dass ich in den Tagen zuvor an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte. Erst als der Name EDEKA Cramer fiel ist es mir wieder eingefallen. Die Gewinnbenachrichtigung hat mich natürlich sehr gefreut, denn ab da musste ich mir keine Gedanken mehr über die Beschaffung eines Festtagsbratens für das Weihnachtsfest machen. Jetzt geht es nur noch um die Zubereitung und die Zutaten“ berichtete die erfreute Langenhagenerin bei der Gewinnübergabe. Als die gut gekühlte Gans zum Fototermin allzu eisig in ihren Händen lag, zeigte Marktleiter André Fiolek sich wie immer umsichtig und holte rasch einen Einkaufskorb für Karin Luckat.