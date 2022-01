Grüne: Rat der Stadt soll über Walsroder Straße entscheiden

Langenhagen. Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat beantragt, dass sich der Rat der Stadt eine neue Entscheidung über die Gestaltung der Walsroder Straße zwischen Niedersachsenstraße im Norden und Ehlersstraße im Süden vorbehält.„Die Walsroder Straße hat für Langenhagen eine herausragende Bedeutung, sowohl hinsichtlich des Verkehrs als auch aus städtebaulicher Sicht.“ begründet Fraktionsvorsitzender Wilhelm Zabel den Antrag. „Der Abschnitt zwischen der Niedersachsenstraße / Elisabethkirche und der Einmündung Ehlersstraße führt von der 'Alten Mitte' fast bis zum neueren Stadtzentrum. Deshalb ist die Gestaltung dieser Strecke besonders wichtig.“Grundsätzlich geht es den Grünben bei dieser Diskussion um die Verteilung des verfügbaren Verkehrsraums. Beispielsweise seien streckenweise 2,20 m - 2,25 m breite Radwege vorgesehen, zugleich jedoch hinter Schrägparkplätzen ein „Zwischenraum“ zur Fahrbahn von 1,20 m. „Für solche Zwischenräume sind in den maßgeblichen Richtlinien nur 75 cm vorgesehen.“ erläutert Zabel. „Es könnten also bis zu 45 Zentimeter auf die Radwege umverteilt werden. Wir müssen bei der Gestaltung auch an Überholvorgänge auf Radwegen denken. Wenn das Überholen von Lastenrädern oder Fahrrädern mit (Kinder-) Anhängern nicht über den Gehweg daneben stattfinden soll, brauchen wir halt breitere Radwege.“ Die Grünen hatten im Juni des Vorjahres 2,40 Meter Mindestbreite der Radwege an der Walsroder Straße vorgeschlagen, was in Verkehrsausschuss und Verwaltungsausschuss mehrheitlich abgelehnt wurde.Als Diskussionsthema wird auch eine Busbucht nördlich der Niedersachsenstraße angesehen. Neben dem Warteunterstand sind nur je 1,60 Meter für Fuß- und Radweg geplant. Die Busbucht wird von der ÜSTRA gewünscht, dort soll ein „Zeitausgleich“ ermöglicht werden: Falls ein Bus zu früh ankommt, bleibt er stehen, bis die geplante Abfahrtzeit erreicht ist. „Ein Zeitausgleich ist schon in der Busbucht südlich der Kreuzung Pferdemarkt möglich.“ stellt Wilhelm Zabel fest. „Somit könnte der Bus vor der Niedersachsenstraße an einem Buskap auf der Fahrbahn halten.“Die bisherige Beratung der Planung im Verkehrsausschuss und – nichtöffentlich – im Verwaltungsausschuss wird nach Auffassung der Grünen der Bedeutung der Walsroder Straße und der grundsätzlichen Diskussion über die Verteilung von Verkehrsraum nicht gerecht. Nun müsse der Rat am Montag, 24 Januar, ab 18.30 Uhr digital und in der Aula des Schulzentrums entscheiden, ob er den Beschluss über dieses Thema an sich ziehen und über eine Änderung der Planung beraten will.