MTB Baskets und Trainer Benjamin Travnizek setzen Zusammenarbeit fort

Langenhagen. Basketball-Regionalligisti MTB Baskets Hannover und Trainer Benjamin Travnizek haben sich darauf geeinigt, auchin Zukunft gemeinsame Wege zu gehen. Mit dieser Entscheidung wollen beiden Seiten die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen zwei Jahre fortführen, worüber sich MTB Baskets-Geschäftsführer Ralph Held sehr freut, „Benjamin hat großen Anteil daran, dass sich der Basketball bei den MTB Baskets Hannover so erfolgreich entwickelt hat. Gemeinsam mit dem Team und dem Staff hat Benni dieses spannende Projekt auf hohem sportlichem Niveau vorangetrieben und es geschafft, dass der Basketball in Hannover eine Bundesligaperspektive hat. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sich diese tolle Entwicklung weiter positiv fortsetzen wird. Wir haben noch sehr viel vor und freuen uns darauf.“ Travnizek freut sich ebenfalls auf die weitere Zusammenarbeit, „ich freue mich sehr auf die neue Saison und darauf langfristig in Hannover zu bleiben. Das professionelle Umfeld und die trotzdem sehr familiäre Atmosphäre machen Hannover zu etwas sehr Besonderen und ist eine Herzensangelegenheit für mich geworden.“