Eine ideale Kombination

Setzt auf soziale Medien: Cinemotion-Theaterleiter Manuel Herold

Langenhagen (ok). Warum heißt es eigentlich Theaterleiter, wenn es doch um ein Kino geht? „Früher war ja auch die Rede von einem Lichtspieltheater“, klärt Diana Zwacka, Assistenz der Theaterleitung, auf. Und gerade diese Theaterleitung ist im Cinemotion an der Walsroder Straße ganz frisch. Der 45-jährige Manuel Herold kommt mit einer interessanten Vita als Quereinsteiger, hat zuvor die „Osho Disco“ am Raschplatz geführt. Die Corona-Pandemie habe ihm die Existenzgrundlage genommen, sodass er sich deshalb umorientiert und arbeitslos gemeldet habe. Ein Glücksfall für die Cinemotion-Geschäftsführung, die lange auf der Suche gewesen ist. Gelernt hat Herold ursprünglich Industriemechaniker und Einzelhandelskaufmann, danach unter anderem 15 Jahre als Rezeptionschef auf Fuerteventura gearbeitet. Für Christian Schröder, Operations Manager bei Cinemotion und damit Bindeglied zu den einzelnen Häusern, ist die Kombination aus Gastronomie und kaufmännischen Kenntnissen ideal. Und für ihn ist es auch wichtig, dass der Theaterleiter aus der Region kommt. „Jedes Haus ist anders, wenn es um die Vorlieben der Besucher geht“, weiß Schröder. Langenhagen habe sich beispielsweise als „Familienkino“ etabliert. Daran will Herold auch nicht rütteln, über soziale Medien aber auch noch mehr Jugendliche erreichen. Instagram spiele dabei eine ganz große Rolle. Themenabende für Frauen und Männer sollen weiter im Programm bleiben wie auch das „Kino für Kenner“ und das Seniorenkino. Technisch hat das Cinemotion auch aufgerüstet, der Saal 1 ist jetzt mit einem 4K-Laserprojektor ausgestattet worden. Theaterleiter Manuel Herold freut sich über sein Equpment, seine motivierten Mitarbeiter und geht die herausfordernden Ausgaben – auch in der Corona-Pandemie – mit viel Zuversicht an.