Eine kleine Prozession

Palmstöcke basteln mit den LieZaTreff-Familien

Langenhagen. Am Sonntag vor Ostern erinnert sich die Kirche an den Einzug Jesu in Jerusalem. Er ritt auf einem Esel und die Menschen grüßten ihn mit Palmzweigen. Traditionell werden am Palmsonntag im Gottesdienst grüne Zweige und mit bunten Bändern geschmückte Palmstöcke gesegnet. Im Sinne dieser Tradition laden die jungen Familien der katholischen Liebfrauengemeinde Familien und ihre Kinder (zwei bis zehn Jahre) am Sonnabend, 6. April, um 15.30 Uhr in das Pfarrheim an der Karl-Kellner-Straße 67 zum gemeinsamen Palmstockbasteln ein. Es wäre gut, wenn jedes Kind einen möglichst geraden, ca. 1m langen Stock mitbringen würde. Neben der Bastelaktion wird es bei Getränken und Keksen Gelegenheit zu Gesprächen und zum Spielen geben. Am Palmsonntag, 14. April, werden die Palmstöcke dann im Gottesdienst um 9 Uhr in der Liebfrauenkirche gesegnet und von den Kindern in einer kleinen Prozession durch die Kirche getragen.