Stadtbibliothek Langenhagen verteilt Lesestart-Sets für Dreijährige

Langenhagen. Das bundesweite Programm zur Sprach- und Leseförderung Lesestart 1-2-3 wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen. In drei Schritten werden jeweils eine kleine Tasche mit Bilderbuch und einer Elternbroschüre verteilt, um eine möglichst frühe Begeisterung fürs Lesen zu wecken.Das Set Nummer zwei für Dreijährige können Eltern oder Großeltern jetzt in der Stadtbibliothek Langenhagen erhalten. Das Team verteilt die Sets, solange der Vorrat reicht. Interessierte können die Tasche in den Öffnungszeiten an der Verbuchungstheke abholen.Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Sonnabend von 9 bis 14 Uhr.