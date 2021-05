Eine kreative Einsendung

Siegerehrung und Übergabe der Bauscheibe

Kaltenweide. Beim Wettbewerb „marschierender Schützenbruder“ des Schützenvereins Kaltenweide, wurden Sonja und Thorsten Kaschubs jetzt für ihre kreative Einsendung als Sieger geehrt. Die in Erstauflage gefertigte Bauscheibe des Schützenvereins mit dem Motiv des Bauprojekts wurde von Thomas Siebert nach Vorlage von Jörg Baumgarte graviert. Letzterer sorgte als „Scheibenkieker“ auch für die traditionsgemäßen Anekdoten und warmen Worte, die jeder Person oder eben jedem Paar bei der Verleihung einer Scheibe in Kaltenweide zuteilwerden. Das Ehepaar Kaschubs zeigte sich begeistert und betonte auch im Anschluss gegenüber Axel Siebert und Jörg Engel, dass die Scheibe einen Ehrenplatz an ihrem Haus erhalten werde.