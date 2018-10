Ökumenische Hubertusmesse am 10. November

Krähenwinkel. Mit einer ökumenischen Hubertusmesse am Sonnabend, 10. November, erinnert der Hegering Langenhagen an den Heiligen Hubertus, den Schutzpatron der Jäger und setzt damit eine langanhaltende Tradition der Jäger fort. Um 17 Uhr sind alle Interessierten herzlich dazu eingeladen, den Gottesdienst in der dafür jagdlich stimmungsvoll geschmückten Matthias-Claudius Kirche in Kaltenweide (Matthias-Claudius-Weg 2) zu besuchen. Seit dem Mittelalter wird die Legende vom heiligen Hubertus erzählt. Dieser begegnete auf der Jagd einem prächtigen Rotwildhirsch mit einem Kruzifix in seinem Geweih, welches den Jäger Hubertus bekehrte. Seit je her gilt er als Schutzpatron der Jagd.Die musikalische Gestaltung der Messe übernehmen die Jagdhornbläser des Hegerings sowie „Das Große Freie“. Im Anschluss der Messe wird durch den Hegering gegen einen kleinen Obolus Glühwein und Punsch gereicht. Die Kollekte ist auch in diesem Jahr für die Langenhagener Tafel bestimmt.