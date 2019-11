Eine musikalische Brücke schlagen

Choralmusik im Wandel der Zeit am 9. November

Krähenwinkel. Choralmusik mit neuen Akzenten. Das hat sich der Posaunenchor der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde für sein Konzert für Sonnabend, 9. November, vorgenommen. Bekannte Choralmelodien werden mittlerweile von zeitgenössischen Komponisten mit neuen Sounds für Posaunenchöre arrangiert. So wird versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem kirchenmusikalischen Erbe und der bunten Musikpalette unserer Zeit. Die Auswahl der Musikstücke für das Konzert ist teilweise ganz traditionell mit Choralbearbeitungen von Bach, Schubert und Vivaldi. Einen Gegensatz dazu bilden Arrangements von unter anderem Traugott Fünfgeld, Ulrich Knörr und Alexander Serr, welche als zeitgenössische Komponisten die alten Melodien mit Elementen des Jazz oder auch mit lateinamerikanischen Sambaklängen neu arrangieren und damit moderne Akzente setzen. Mit dabei ist ein Bläserquintett der Musikschule Hannover. Beide Bläserensembles werden geleitet von Robert Klassen, der mit dem Posaunenchor seit vier Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Das Bläserquintett tritt in dieser Besetzung das erste Mal gemeinsam auf. Es sind Kinder und Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren, die sich als Ensemble im nächsten Jahr beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ mit dem in diesem Konzert dargebotenen Programm präsentieren werden. Das Quintett wird unter anderem mit den Stücken „The Conquest“ von dem Kanadier Ryan Meeboer und einer festlichen Fanfare von Alexander Reuber sowie einigen anderen Überraschungen einen Eindruck seines abwechslungsreichen Programmes geben. Der Eintritt zum Konzert ist frei.