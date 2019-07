Eine Plattform für die Mitglieder

Tag der Langenhagener beim Stadtfest am Sonntag, 28. Juli

Langenhagen (ok). Musik, Show, Theater, Comedy oder auch Sport – für jeden Geschmack ist am Tag der Langenhagener etwas dabei. Der geht am letzten Tag des Stadtfestes, dem 28. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Marktplatz im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne. Kulturring, Freiwilligenagentur und Veranstalter Michael Grimm ziehen dann an einem Strang. Mit dabei sind Paradies Oriental und das Duo Shimasira mit orientalischen sowie indischen Tänzen und auch die Shanty-Sänger. Die Kunstturnerinnen des SC Langenhagen zeigen, was sie so alles drauf haben. Geplant sind in den vier Stunden jeweils zwei halbstündige Auftritte. Der Kulturring wird in diesem Jahr 25 Jahre alt, will eine Plattform für seine Mitglieder bieten. Ein Flyer liegt vor der Tür der Freiwilligenagentur im Rathaus sowie in der Volkshochschule im Eichenpark aus. Allerdings gibt es in Langenhagen mehr als 300 Vereine, die alle zu ihrem Recht kommen wollen. Deshalb soll es im nächsten Jahr ein Fest oder Wochenende der Vereine geben, das für Juni auf dem Marktplatz geplant ist. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einen Infostand aufzubauen, um neue Mitglieder zu begeistern. Geplant sind dann auch viele Mitmachaktionen.Der Kulturring freut sich auf viele Besucher. Dafür wird der Kulturring mit einem Informationsstand vor Ort sein. Hier werden interessierte Vereine, die noch nicht Mitglied unter dem Dach des Kulturrings sind, aber auch Bürger, die Lust auf ein Hobby haben und in einen Verein eintreten möchten, beraten.Weitere Informationen zum Kulturring erhalten Sie auf unserer Homepage www.kulturring-langenhagen.de oder telefonisch beim 1.Vorsitzenden Jürgen Miethe ( 0511/ 6046160 ).Das Programm im Einzelnen: Das Duo Shimasira hat von 14.10 bis 14.20 Uhr und von 16 bis 16.10 Uhr seine Auftritte, Paradies Oriental von 15 bis 15.20 Uhr und von 16.50 bis 17.10 Uhr. Die Shanty Sänger kommen von 15.25 bis 15.55 Uhr und von 17.15 bis 17.45 Uhr auf die Bühne. Von 14.25 bis 14.55 Uhr und von 16.15 bis 16.45 Uhr sind die Kunstturnerinnen des SC Langenhagen an der Reihe.