Eine Quarantäne wird aufgehoben

Aber: Für andere Unterkunft bleibt sie bestehen

Langenhagen. Die am 29. Mai vom Gesundheitsamt der Region veranlasste Quarantäne für eine der beiden Flüchtlingsunterkünfte in Langenhagen wird am morgigen Sonnabend, 6. Juni, aufgehoben. Dies teilte das zuständige Gesundheitsamt mit. Die Untersuchungen des Gesundheitsamtes ergaben, dass die Quarantäne in der Unterkunft aufgehoben werden kann, ab Sonnabend dürfen die Bewohner diese dann wieder verlassen. Die Quarantäne für die andere Unterkunft bleibt indes weiter bestehen. Die Anordnung der Quarantäne stand im Zusammenhang mit dem vermehrten Covid-19-Aufkommen bei einem Kurierdienst und Logistikdienstleister in Langenhagen.