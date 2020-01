Eine Rettungsmission im Mittelmeer

Till Rummenhohl berichtet am 18. Februar über seine Erfahrungen

Krähenwinkel (ok). Er war Teil einer Rettungsmission für Flüchtlinge, berichtet am Dienstag, 18. Februar, ab 19 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde über seine Erfahrungen und Erlebnisse. Der Titel seines Vortrags: „Sterben für das Paradies – Erlebnisse einer Rettungsmission im Mittelmeer“. Der Hamburger Student Till Rummenhohl wollte im Sommer 2018 mit der zivilgesellschaftlichen Organisation SOS Méditerranée Menschen vor der lybischen Küste retten. Sie waren auf dem Weg ins vermeintliche Paradies in Seenot geraten. Till Rummenhohl: „Hier hatte ich das Privileg, pure Menschlichkeit zu erleben, zwar viel Leid, aber ebenso viel Glück und Hoffnung zu sehen.“ Die Erlebnisse an Bord der Aquarius hätten ihn geprägt, seine Erfahrungen würden ihn das ganze Leben begleiten. Als er von seiner Mission auf dem Mittelmeer zurückgekommen sei, habe er immer öfter von Hass und Unverständnis gegenüber Geflüchteten gehört. Er wolle Aufklärungsarbeit für Menschlichkeit beim Thema „Migration“ leisten.