Heiligabend-Gottesdienst unter freiem Himmel

Langenhagen. Für viele Menschen in Langenhagen ist dieser Gottesdienst am Dienstag, 24. Dezember, eine schöne Tradition: Auf der bekannten Wiese im Stadtwald in der Nähe des Wietzeblicks wird auch in diesem Jahr um 15.30 Uhr ein Heiligabend-Gottesdienst gefeiert. Phil Rieger, Diakon im Anerkennungsjahr im Kirchenkreisjugenddienst, bereitet den Gottesdienst mit Aktiven aus der Evangelischen Jugend vor; mit dabei ist auch wieder die Christliche Pfadfinderschaft.Alle, die Heiligabend gerne in Gemeinschaft unter freiem Himmel feiern möchten, sind herzlich eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Punsch; Besucherinnen und Besucher sollten dafür bitte eigene Becher mitbringen. Wer das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen möchte, muss eine Laterne mitbringen.Der Gottesdienst unter freiem Himmel findet bei jedem Wetter statt; der Zugang zur Wiese in der Nähe des Wietzeblicks (An der Neuen Bult) ist markiert.