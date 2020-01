Eine sehr schwungvolle Messe-Vertonung

26. Januar, 18. Januar: Winterkonzert in der Emmauskirche

Langenhagen. Für Sonntag, 26. Januar, lädt der Chor der Emmauskirche Langenhagen um 18 Uhr zu einem Winterkonzert mit dem italienischer und deutscher Barockmusik ein.Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Vivaldi und Heinichen.Das Credo in G RV 592 von Antonio Vivaldi ist eine sehr schwungvolle Vertonung des Messetextes.Daneben steht die Missa brevis: "Allein Gott in der Höh sei Ehr" von Johann Nikolaus Bach auf dem Programm. Der erste Sohn von Johann Christoph Bach wurde in Eisenach geboren und erhielt von seinem Vater eine umfassende musikalische Ausbildung und übernahm später die Stelle des Jenaer Stadtorganisten. Wahrscheinlich ist ein großer Teil seines kompositorischen Schaffens verloren gegangen. Glücklicherweise ist die wunderschöne Messe überliefert, die stilistisch von der Italienreise des Komponisten beeinflusst wurde. So lässt sich das Kyrie und Gloria sehr gut mit dem Credo von Vivaldi kombinieren.Außerdem wird das Publikum wieder eine Erstaufführung in heutiger Zeit erleben. So vervollständigt der Hymnus Ave Maris Stella von Johann David Heinichen die Chorwerke in diesem Programm.Zusätzlich wird das Barockensemble L’Arco Instrumentalmusik der Barockzeit spielen.Das Konzert findet am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr in der Emmauskirche statt.Die Ausführenden sind: Barbara Rotering – Sopran, Luca Segger – Altus-Chor der Emmauskirche Langenhagen Barockensemble L’Arco, Leitung: Barbara RoteringEintritt: 20 Euro, Schüler und Studenten: 15 Euro. Karten an der Abendkasse.Weitere Informationen finden Interessierte auf unserer Internetpräsenz unter www.emmauschor.de.