Eine spannende Welt

VHS-Themenwochenende zu Fledermäusen

Langenhagen. Die Fledermaussaison läuft auf Hochtouren. Am Freitag, 18. und 19. September, wird an der Volkshochschule Langenhagen die spannende Welt der Fledermäuse entdeckt! Bevor es am Sonnabend auf Fledermaussuche im Eichenpark und Stadtwald geht, zeigt der Naturschutzbeauftragte und erste Vorsitzende des NABU Langenhagen. Ricky Stankewitz, am Freitagabend in der VHS die Unterschiede der heimischen Fledermausarten. Unter anderem beantwortet Stankewitz auch, warum wir ruhig schlafen können, obwohl es Fledermäuse gibt, bei denen der Schalldruck der Rufe dem eines Presslufthammers entspricht. Für die Veranstaltung sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldungen sind unter www.vhs-langenhagen.de oder persönlich mit vorheriger Terminvereinbarung möglich (0511/.7307-97 10). Termine: Freitag, 18. September, zwischen 19:30 bis 21:45 Uhr und Sonnabend, 19. September, zwischen 19:45 und 22 Uhr. Ort: VHS--Bildungszentrum, Eichenpark und Stadtwald, Teilnahmegebühr: zehn Euro.