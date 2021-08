Eine Spende für jeden Kilometer

Rock am Kirchturm und Start zur Pilgertour nach Leipzig

Langenhagen. Sie sind wieder da. Bereits zum siebten Mal wird die Musik der legendären Band Creedence Clearwater Revival beim Gemeindefest „Rock am Kirchturm“ der St. Paulus Kirchengemeinde erklingen. Pünktlich um 18.07 Uhr, wenn die Glocken am Kirchturm verklungen sind, wird es rockig! Die Green River Gang spielt am Sonnabend, 11. September, an der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen. Nach dem guten Zuspruch in den letzten Jahren freut sich die Kirchengemeinde auf einen schönen Abend mit den mittlerweile vertrauten Musikern der Band.Die Band besteht aus Musikern der hannoverschen Rockszene, die schon in unzähligen anderen Bands gespielt haben. Sänger Frank Seidat, die Gitarristen Hanno Grossmann und Spencer Sercombe, Bassist Werner Zimmermann und Schlagzeuger Uwe Richter spielten unter anderem bei Cadillac, Magic Lane, Fargo, Mit 18 und bei der Michael Schenker Group.Bei der Bewirtung der Besucher wirken die ehrenamtlichen Helfer der Gemeinde mit. Schon ab 17 Uhr gibt es Bratwurst, Bier und andere Getränke.„Wir hoffen auf gutes Wetter. Bei Regen gehen wir notfalls in den großen Gemeindesaal und in die Kirche“, so Kirchenvorsteher Eberhard Engel-Ruhnke. Der Eintritt ist frei, es wird um vorherige Anmeldung unter gemeindebuero@st-pauluskirche.de oder im Kirchenbüro direkt bzw. unter Tel. 0511/ 973940 gebeten. Einlass findet nach den 3G-Regeln statt: für Geimpfte, Genesene und Getestete! Falls die Veranstaltung drinnen stattfindet, ist eine begrenzte Besucherzahl vorgesehen, um den Coronaregeln zu entsprechen.Gleichzeitig wird mit „Rock am Kirchturm“ der Auftakt der Pilgerwanderung zur Partnergemeinde Bethlehem in Leipzig gefeiert. Eine Delegation aus Leipzig wird anwesend sein. Am nächsten Tag, Sonntag um 10 Uhr findet ein Pilgergottesdienst statt, danach erfolgt direkt der Start zur ersten Etappe, die bis nach Grasdrof in Laatzen zur St. Marienkirche führt. Insgesamt verläuft die Pilgertour über 21 Etappen und insgesamt 444 Kilometer nach Leipzig. Als Initiator der Tour wird Engel-Ruhnke die gesamte Strecke gehen und ruft für jeden gelaufenen Kilometer zu einer Spende für das „Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung“ auf, so ergeben etwa 444 Kilometer mal zehn Cent eine Spende von 44,40 Euro. Als Spendenziel werden insgesamt 1000 Euro angestrebt! Spendenzusagen bitte an das Gemeindebüro.